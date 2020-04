Tidsfordriv i disse koronatider

Nyheter

I en tid med stengte barnehager og skoler, avlyste idretts- og kulturarrangement blir hverdagen for oss alle annerledes. Familiene må være hjemme, dagene blir lange, det er lite å finne på, spesielt for barn og unge. De er vant til å være aktive, være på trening og leke med kamerater.

Nå må vi i familiene gjøre noe sammen. Det kan være aktuelt å ta frem gamle leker og spill. De fleste av oss voksne har erfaringer fra forskjellige brettspill og kortspill. Ta disse frem nå! Det kan bli mange spennende og givende opplevelser.

Påsken står for døra og det kan lages mye moro med ute- og inne-aktiviteter i form av leiker, konkurranser og gåturer.

Her er noen spill som kan være aktuelle:

BRETTSPILL/TERNINGSPILL

LUDO

Et kjent spill for oss voksne, men som spilles sjeldent i dag. Max 4 spiller med ludobrett, brikker og en eller to terninger. Man kaster terningen på rundgang. For å komme ut av «startgropa», må man få 6-er.

For hver gang man kaster terning flyttes brikken frem det antall plasser som terningen viser. Det er lov å bygge brikker oppå hverandre, for å komme fortere i mål med alle brikkene. Man kan også slå ut motstanderes brikker. Den utslåtte brikken må flyttes tilbake til «startgropa». Den som først kommer i mål med alle fire brikkene har vunnet.

Man kan også la to og to jobbe sammen. Man kan føre resultater for hver kveld og legge sammen etter en uke. Man kan også arrangere «NM-kveld, VM-kveld og OL-kveld». Dette for spenningen og moro skyld.

KINASJAKK

Man må ha brettet og kulene for kinasjakk. Kulene skal flyttes fra en side av brettet og over til motsatt side. Det gjøres ved å hoppe over ei annen kule og så lande i et tomt hull. Ligger det flere kuler etter hverandre med tomme hull mellom, kan man hoppe langt. Den som først får alle kulene over på motsatt side har vunnet.

DOMINO

Dette er brikker med «øyne». Hver brikke er delt i to deler med ulikt antall «øyne». Brikkene deles ut. Førstemann legger en brikke. Nestemann må ha brikke med samme antall «øyne» som den som ligger på bordet. Viss vedkommende ikke har det, sier du pass. Nestemann fortsetter.

Man kan også stable dominobrikker i rekke på høgkant, gjerne med svinger. Når alle er satt opp, dyttes den første og hele rekka bølger ned.

YATZY

Dette er et kjent spill for de fleste. Alle kan være med.

ANDRE TERNINGSPILL

Man kan selv lage terningspill: Antall terninger bestemmer dere.

1: Først til 100. Med det siste kastet må man komme til nøyaktig 100. F.eks.: Står man på 99 må man ha 1 til slutt.

2: Først til 36. Nå skal bare 6-ere telle. Altså; den som får seks 6-ere først er vinner.

3: Først til 21: Nå skal man få tallene fra 1 til 6 etter hverandre: Først må man oppnå ett-tallet, så to-tallet osv. og til slutt seks-tallet. Summen blir 21.

KORTSPILL

GURKA/AGURK

Dette kortspillet går ut på: Unngå det siste stikket. Enkelt og artig!

Kortenes sort har ingen betydning, det er kortenes verdi som spiller en viktig rolle. Del ut 7 kort til hver. Den til venstre for giver spiller ut. Neste spiller må alltid stikke over eller legget et kort med samme verdi. Dersom man ikke greier å stikke over, må man legge sitt laveste kort.

Man kan la kortene ligge med billedsiden opp foran hver av spillerne. Spilleren som har det høyeste kortet i sjuende og siste runde, har tapt. Verdien av dette kortet skrives i tabellen. Ess er 14. K er 13. D er 12. kn er 11 osv. Den som startet spillet, stokker kortene og deler ut på nytt. Når en spiller har 21 eller et annet tall dere blir enige om, har han tapt og må gå ut av spillet. De gjenværende spillerne fortsetter til en står igjen som vinner. Eller man kan starte på nytt med alle spillerne.

OLSEN/VRI ÅTTER

Dette kjenner nok de fleste. 7 kort deles ut. Ett kort legges med billedsiden opp. La oss si det er hjerter. Da skal alle følge på med hjerter. Etter første runde kan man endre på fargen. Endring gjøres på to måter: Har du et likt kort i verdi, men med en annen farge, kan du legge det. For eks. hjerter 10 ligger på bordet, du kan endre ved å legge spar 10.

Du kan også endre dersom du har 8-er. Da kan du ønske den fargen du har flest kort av. Dersom du ikke kan endre må du ta inn fra stokken ett og ett kort til du får den fargen som ligger på bordet. Du kan ta max tre kort. Får du ikke rett farge sier du pass og nestemann fortsetter. Når du har igjen ett kort sier du OLSEN! Stemmer det siste kortet med fargen du har, har du vunnet. De andre teller opp poeng som føres i tabellen. Ess er 15. K, D, Kn er10. De andre kortene telles som 5.

AMERIKANER SELBUVIST

Disse kan de fleste.

God påske





Med vennlig hilsen

Kjell Steinar Grytbakk