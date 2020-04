Over 1.200 husstander mistet strømmen, fortsatt er mange strømløse

Nyheter

Over 1.200 husstander i Øyregionen er søndag kveld uten strøm. Dette gjelder 188 abonnenter på Sula, 742 abonnenter på sør-Frøya og 301 abonnenter i Melandsjø-områder, opplyser Tensio (tidliger TrønderEnergi Nett).

Oppdatert søndag kl 20:50: Nå er antallet strømløse abonnenter på Melandsjø redusert til 96.

Oppdatert mandag kl. 10:00: Strømmen er tilbake på Frøya og på Melandsjø, men fortsatt er 188 abonnenter strømløse på Sula.

- Vi har for tiden mange feil i nettet. Pga. dårlig vær og føre vil feilretting på Sula fortsette 13.04. Vi beklager ulempene dette medfører, opplyser Tensio.

Feilene oppsto på litt ulike tidspunkt mellom 18:30 og 19 søndag kveld.

- Det har oppstått en feil i det elektriske nettet som har ført til avbrudd i strømforsyningen. Vi arbeider med saken, opplyser Tensio.

For Sulas og sør-Frøyas del ble det søndag antatt at strømmen ville være tilbake innen 21:30. På Melandsjø antar man at strømmen er tilbake ved 22-tida.