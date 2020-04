Mange utnytter koronakrisen i forsøk på svindel

Nyheter

Mange svindlere utnytter koronakrisen i forsøk på svindel. – Vi har sett tre bølger med svindelforsøk, der koronakrisen benyttes på ulike måter, advarer sikkerhetsekspert.

Siden februar har mange svindlere utnyttet koronakrisen i såkalte phishing-e-poster. E-poster som skal få mottakeren til å trykke på en lenke, åpne et vedlegg, eller besøke en nettside som svindlerne har satt opp.



Sikkerhetsselskapet KnowBe4 får tilsendt mistenkelige e-poster fra kunder over hele verden, som forskerne deres går gjennom. De konkluderer med at vi til nå har sett tre bølger av svindelforsøk i forbindelse med koronaviruset, forteller selskapet i en pressemelding.

– Flertallet av svindelforsøkene vi nå ser tilhører den tredje bølgen, men svindelforsøkene i den første og den andre bølgen pågår også fortsatt. I tillegg skjer fortsatt mange svindelforsøk på e-post som ikke er relatert til COVID-19, så det er høy aktivitet blant svindlere for tiden. Derfor må nordmenn være ekstra observante. Tenk deg alltid om to ganger før du trykker på en lenke i e-post, råder sikkerhetsekspert Kai Roer, som er daglig leder i KnowBe4-selskapet CLTRe.