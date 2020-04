Foreslår å halvere vanngebyret som korona-tiltak

Nyheter

Innstillingen går på å sette vanngebyret til kr 0 for andre og tredje termin. Det vil føre til en halvering av vannavgiften for hele året.

Kommunedirektør Ingjerd Astad begrunnet forslaget med at Hitra kommune skal bidra med effektive virkemidler for å kompensere for de økonomiske utfordringene for næringsaktører og privatpersoner.

- En reduksjon i vannavgiften gjennom kommunalt abonnementsgebyr på vann, vil bedre den økonomiske situasjonen både for bedrifter og privatpersoner (innbyggere og fritidsinnbyggere), skriver kommunedirektøren.

- Siden det de siste årene er avsatt inntekter fra vanngebyrer til selvkostfondet, gir dette nå en mulighet for at Hitra kommune kan ettergi deler av vanngebyret.

Koster flere millioner

De 7,4 millioner som tiltaket koster skal dekkes fra selvkostfondet for vann, der det de siste to årene har kommet inn mer penger enn beregnet som følge av stort vannforbruk.

- For Hitra kommune er situasjonen slik at vi de to siste årene har levert mer vann til abonnentene enn antatt, dermed er det avsatt midler til selvkostfondet. Dette gir nå en mulighet for at Hitra kommune kan ettergi deler av vanngebyret, skriver kommunedirektøren.