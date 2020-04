Lover likevel en minnerik dag

Nyheter

Som lokalavisa Hitra-Frøya skrev i går, har Frøya kommune og 17.mai-komiteen kommet til at det ikke er mulig å gjennomføre årets nasjonaldagsfeiring på vanlig måte.

Til lokalavisa sa ordfører Kristin Strømskag at det jobbes for fullt med å få til en feiring som dekker hele Frøya, at man har noen overraskelser på lur.

I dag gjentar kommunen dette i en pressemelding.

- Den tradisjonelle offisielle markeringen blir avlyst, men 17.mai-komiteen er allerede i gang med planlegging av en alternativ feiring. Selv om årets 17. mai blir annerledes, skal det bli en minnerik dag. Her lover vi mange av elementene i den ordinære høytidelige markeringen, men i et annet format – og vi har noen overraskelser på lur. 17. mai-komiteen vil komme tilbake med ytterlig informasjon senere. Nasjonaldagen 2020 vil gå inn i historien som den dagen vi sto sammen ved å holde avstand. Det vil bare knytte oss enda tettere sammen som innbyggere, uttaler ordføreren i pressemeldinga.

Regjeringa har innført forbud mot kultur- og idrettsarrangement der man ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand. Forbudet gjelder foreløpig til 15. juni. Dette er bakgrunnen for beslutninga mange kommuner nå er kommet til, at det ikke er mulig å få til vanlig 17.maifeiring med tog og tradisjonell feiring.