Ingrid forlenger igjen lokale koronaregler

Til og med mandag 20. april gjelder disse reglene:

Private sammenkomster

Det er forbud mot private sammenkomster som bryllupsfester, russefester og andre selskaper der personer fra ulike husstander oppholder seg sammen over tid.

Forbudet gjelder uavhengig av om det skulle skje ute, i privatbolig, i grende-, klubb- eller forsamlingshus. Det er ikke mulig å søke om dispensasjon fra forbudet.

Arbeidsgiver med virksomhet i kommunen

Arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor som driver virksomhet i Frøya kommune skal sørge for at ansatte arbeider hjemmefra, så langt det er praktisk mulig.

Bedrifter må tilrettelegge for at pendling begrenses, men når det er nødvendig må arbeidstaker bruke egen bil og ikke offentlig kommunikasjon. Personen kan heller ikke oppsøke tjenestetilbud i kommunene og gjøre det den kan for å begrense smittespredning.

Overnatting i fritidsbåt, bruk av campingplasser og bobiler

For en måned siden vedtok Helse- og omsorgsdepartementet å forby overnatting på fritidseiendommer i andre kommuner enn der man er folkeregistret for å begrense risikoen for smittespredning.

Av beredskapsmessige hensyn har kommunen vedtatt at campingplasser og småbåthavner fortsatt blir stengt. For personer som har en annen bostedsadresse enn Frøya kommune er det ikke lov å overnatte i campingvogner, bobiler, fritidsbåter eller hytter.