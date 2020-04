- Det må garanteres at turbinene fjernes innen 25 år

Nyheter

I april 2019 ble det avholdt en folkeavstemning om vindkraft i Frøya kommune. Resultatet ble et flertall mot vindkraftutbygging med 78.7 prosent.

- Resultatet av folkeavstemninga har ennå ikke vært behandlet i kommunestyret. Nå har det gått over et år siden folkeavstemninga var avholdt og det er på tide å få den behandlet, mener styret og kommunestyregruppa i Frøya Sp.

Med bakgrunn i resultatet mener Frøya SP at man må sørge for at vindkraftanlegget aldri blir utvidet, verken innenfor allerede gitt konsesjonsområde, eller ved utvidet areal.

- Anlegget skal heller ikke få utvidet tidsrammen i konsesjonen som varer til 01.10.2045, mener Sp som også ønsker at man sikrer seg at konsesjonsområdet tilbakeføres til den stand som er angitt i anleggskonsesjonen.

Her heter det:

«Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig, jf energilovskriften § 3-4d.»

Videre står det:

«Konsesjonær skal innen utgangen av det 12. driftsåret for anlegget oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av området ved utløp av driftsperioden, jf.energilovforskriftens § 3-4d.»

- Ikke godt nok

Frøya Senterparti mener at dette ikke er godt nok.

- Konsesjonær må oversende garantistillelse som sikrer at konsesjonsområdet tilbakeføres til sin naturlige tilstand snarest, og senest innen utgangen av det 1.driftsåret av anlegget. Det må garanteres at fjerning av vindturbiner og tilbakeføring av området vil ivaretas også om driftsperioden vil få en varighet kortere enn 25 år. Området skal tilbakeføres til sin naturlige tilstand etter endt driftstid, uansett om konsesjonstiden ikke er gått ut.

Sp påpeker at et vindkraftanlegg består av tre hovedkomponenter: turbiner inkludert enorme betongfundamenter, ledningsnett og transformatorstasjoner samt et omfattende veinett

- Frøya kommune må kreve garantistillelse, ikke bare for fjerning av selve turbinene, men også for anlegget forøvrig. Kommunen må samtidig få en detaljert plan over hvordan utbygger skal tilbakeføre området til sin opprinnelige tilstand. Området skal tilbakeføres til landbruks-, natur- og friluftsområde, uttaler styret og kommunestyregruppa i Frøya Senterparti