Åkerblå bestiller sin fjerde båt fra det lokale båtbyggeriet

Nyheter

- Det handler om videreutviklingen av Åkerblå. Vi ønsker å øke tilgjengeligheten for våre kunde. Og da er vi nødt til å ha båter, sier Kenneth Jørgensen, leder for miljøavdelingen i Åkerblå.

Som lokalavisa fortalte for to uker siden har Åkerblå, tross koronasituasjonen, valgt å stå fast ved alle sine planlagte investeringer, hvorav den største enkeltinvesteringen er ny båt.

I dag skrev Åkerblå kontrakt med Skarsvåg Boats om en 13 meter stor båt rigget for at selskapet kan utføre sine kartlegginger og undersøkelser på eksisterende og framtidige oppdrettslokaliteter.

Prislapp: 8,5 millioner

Båten har en prislapp på tett i underkant av 8,5 millioner kroner, og dette er den fjerde båten vekstbedriften Åkerblå bestiller fra en av Frøyas andre vekstbedrifter de siste åra: Skarsvåg Boats. Båten skal være klar til utpå høsten.

Eier i Skarsvåg Boats, Kai Egil Skarsvåg, forteller at båten er tegnet og utviklet i tett samarbeid med de som skal bruke båten.

- Båten er lik den forrige vi bygde for Åkerblå, "Labridae", men den er en meter lengre og rigges med kran. Karene har kommet med innspill på løsninger hele tida, for at den skal bli en best mulig arbeidsplass for dem, sier Skarsvåg.

- Den er tilrettelagt for at vi på best måte kan gjennomføre bunnkartlegginger og de andre tjenestene vi utføres der det skal etableres nye oppdrettsanlegg, sier Jørgensen fra Åkerblå.

Opererer langs hele kysten

Åkerblå har i dag 14 avdelingskontorer langs hele kysten fra Tromsø til Bergen, og når nybåten er levert vil de ha fire båter. Disse båtene brukes etter behov langs hele kyststripa hvor selskapet har oppdrag, og vil være stasjonert en i Bergen, en på Frøya, en i Sandnessjøen og en i Tromsø.

Da Skarsvåg Boats overleverte den forrige båten til Åkerblå i oktober 2018, var dette båt nummer 102 fra båtbyggeriet. Den nye åkerblåbåten blir bygg nummer 156 når den leveres i høst. Noe som vil betyr at selskapet da i løpet av en toårsperiode har fullført over 50 båter.

- Ja, det er fullt opp, og vi leverer båter til hele landet. Nå holder vi på å bygge to brannbåter til Asker og Bærum, en båt til Hadsel havn i nord, og en båt for havforskningsinstituttet, forteller Vegard Kristiansen, designer og administrasjonssjef i Skarsvåg Boats.

Navnekonkurranse

Åkerblå har døpt sine båter etter leppefisk: "Rognkailln" (bygget av Skarsvåg, men ikke i Åkerblås eie lenger) "Bergnebb", "Blåstål" og "Labridae" (det latinske navnet for leppefisk). Nå inviterer de til navnekonkurranse på den nye båten. Ansatte i bedriften, og andre, oppfordres til å komme med navneforslag på Åkerblås facebookside. Det legges ingen føringer på at navnet må ha noe med leppefisk å gjøre.

"Navnet må kunne relateres til Åkerblå og vår profil, og gi gode assosiasjoner til Åkerblå som selskap. Bortsett fra dette står du helt fritt- håper på mange gode forslag" skriver Åkerblå.