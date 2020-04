Inviterer ordførerne til korona-dugnad for lokal mat og drikke

Nyheter

I sommer blir det ikke mulig å arrangere Trøndersk Matfestival slik en har vært vant til, som et av flere nødvendige tiltak nasjonen gjør for å forhindre spredning av Covid-19.

Møteplass

Som arrangør er Oi! Trøndersk Mat og Drikke lei seg for at Trøndersk Matfestival i år ikke blir den viktige møteplassen mellom forbruker og matprodusenter.

-Trønderne har blitt kjent med mat- og drikkeprodusentene gjennom Trøndersk Matfestival, og virkelig vist at de setter pris på det matregionen har å by på. Nå må vi se hvordan vi kan støtte lokale produsenter i Matriket Midt uten å samle alle på ett sted, sier daglig leder i Oi! Aslaug Rustad i en pressemelding.

Inviterer ordførerne

I sommer ønsker Oi! i stedet å se hvordan de kan lage aktiviteter i hele fylket både før og under festivaldagene 30.juli - 1.august.

- Vi inviterer ordførerne til å se hvordan deres produsenter og innbyggere kan samles rundt mat og drikke i sommer, både sammen og alene. Denne jobben starter vi på nå, og har så vidt tatt kontakt med ordførerne og andre aktører som kan være aktuelle å jobbe sammen med, forklarer Rustad.

Og responsen har vært positiv, og det er allerede mange ideer i luften.

- Jeg synes at dette er et fantastisk initiativ, og vil gjerne undersøke mulighetene for å løfte våre lokale mat- og drikkeprodusenter i Nærøysund de tre dagene, sier ordfører Amund Hellesø i Nærøysund kommune.

Også kollega Frode Revhaug på Frosta er klar for å samle laget:

- Jeg synes at dette er et godt initiativ, og vi på Frosta blir gjerne med på Covid -19 dugnad for lokal mat og drikke de tre dagene, sier Revhaug.

Årets store begivenhet

Trøndersk Matfestival er årets store begivenhet i Trøndelag, og har samlet 225.000 besøkende i tre dager i Trondheim hvert år.

Slik skal lokalprodusert mat gjøres lettere tilgjengelig. - Vi blir sett på som en havbruksregion, punktum, men vi er så mye mer enn det

– Da det norske samfunnet ble avstengt 12. mars, så vi raskt at maten og måltidene ble av viktige lyspunkt i daglige rutiner for mange, sier Rustad.

Mange produsenter og restauranter fant nye måter å møte markedet på.

– Hentetilbud fra lokalmatprodusenter og restauranter var noe av det første som kom på banen fra et ellers nedstengt næringsliv. Folk har spist middag eller delt et glass god drikke sammen på digitale møtesteder, det har vært en av måtene å være sosiale på. Situasjonen vi er i nå, har også gjort oss mer bevisst på å kjøpe av lokale produsenter. Nå velger vi å gjennomføre årets festival i et litt annet format, forteller Aslaug Rustad