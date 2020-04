Går inn i markedet for brann- og redningsbåter

Nyheter

- Skarsvåg Boats As har merket økt etterspørsel av båt fra brann og redningsetater, forteller Frøya-selskapet i en pressemelding. Den nye båtmodellen Skarsvaag 800B skal i vår leveres i de to første eksemplarene. Denne modellen er åtte meter lang, har lem i baugen og god lastekapasitet tilpasset redningsoppdrag.

- En skal til Hadsel Havn i nord, og den andre skal til Asker og Bærum brann og redning, forteller selskapet.

Skarsvåg Boats AS har også modellen Skarsvaag 1000 under bygging, og her flere satsinger på gang. Selskapet har kjøpt en hydraulisk spesialhenger for å ta opp båter opp til 30 tonn.

- Inntil at det er avklart med nytt bygg og tomt, og bygget er ferdig, vil vi etablere oss i småbåthavna på Flatval. Der har vi fått leid område av båtforeninga. Her vil det støypes slip og gjøres utbedringer for at Skarsvåg Boats kan ta opp det meste av båter. Alt i fra katamaraner, fiskebåter og seilbåter opp til 30 tonn til de små fritidsbåtene, forteller selskapet.