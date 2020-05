Slik blir 17. mai på Hitra i år

Nyheter

Det har lenge vært usikkert hvordan årets 17. mai-feiring på Hitra blir, både som følge av Korona-pandemien, men også at FAU-Fillan har varslet at de ikke klarer å gjennomføre den frivillige innsatsen på samme måte som de har gjort de siste årene.

Ordfører Ole Haugen orienterte om saken i siste kommunestyremøte

- Det har vært frem og tilbake om 17. mai feiringen. Siste konklusjon er at det ikke blir noe kommunalt fellesarrangement for 17. mai. Det blir utarbeidet noen retningslinjer for hvordan 17. mai kan feires rundt om i kommunen, baser på de nasjonale bestemmelsene.

Korpsene stiller opp

Men det blir 17. mai-musikk, takket være Strand skolekorps og Seniorbrassen.

- Vi har oppfordret skolekorpset til å ta ulike oppdrag rundt i kommunen. Det blir litt opp til dem hvor de vil spille, men det blir en oppmarsj her på Fillan, for å glede de som bor på Blåfjell og Helsetunet. Vi vet at dette har pleid å være en stor dag for beboerne der, sa Haugen.

Grendene bestemmer selv

Men grendene kan feire 17. mai slik de selv vil, bare de tar hensyn til smittevernreglene.

- Så blir det opp til skolene og grendalagene hva de vil lage av arrangement, innenfor de retningslinjene vi kommer opp med.