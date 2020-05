Har pekt ut hva de mener er best for næringslivet når tunnelene skal under langvarig oppussing

Nyheter

Lokalavisa skrev i desember i fjor at Frøyatunnelen fra 2020 vil bli stengt i lange perioder over ett til to år. Deretter vil Hitratunnelen bli stengt like lenge. Grunnen er at fylkeskommunen må gjøre et omfattende arbeid for å oppgradere utstyr og sikkerhet i tunnelene for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften. Blant annet må ventilasjonssystemet, lyssystemet og det elektriske anlegget utbedres eller skiftes ut, og nødsystemet må oppgraderes.