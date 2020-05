Nyheter

Noen vegrer seg for å komme på helsestasjonen nå når fokuset er stort på smittevern og Covid-19. Helsestasjonen gjennomfører vaksinasjoner som vanlig. Det er særlig viktig at man vaksinerer sine barn i denne situasjonen, opplyser Frøya kommune.

Det understrekes at det trygt å vaksinere, selv om man i etterkant skulle bli smittet med korona-viruset.

- Barn blir svært sjelden smittet og får svært ofte mildt forløp av Covid-19. Her kan det være større risiko for barnets helse hvis man ikke vaksinerer seg, og får sykdommer som vi vaksinerer mot; meslinger, kusma osv. Derfor er det viktig å fortsatt følge vaksinasjonsprogrammet selv om det finnes korona-virus i samfunnet vårt, forklarer helsestasjonen.

Fokus på hygiene

Helsestasjonen skal være trygg for smitte.

- Vi har fokus på hygiene. Ingen ansatte med luftveisinfeksjon er på jobb. Helsepersonell har også forbud mot reisevirksomhet og frarådes å reise kollektivt. Dette forholder vi oss til for å begrense smittespredning.

Samtidig understrekes det at det er ditt ansvar å bli hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon. Og du må utføre hånddesinfeksjon når du kommer til helsestasjonen.

Har du eller ditt barn nedsatt immunforsvar og eller er i en av risikogruppene for alvorlig forløp med Covid-19, ber helsestasjonen deg ta kontakt på telefon/epost for å finne vi en løsning for trygg oppfølging.