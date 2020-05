Neste vår med 50 + 1

Nyheter

Denne våren er det 50 år siden den første oppdrettslaksen, med kommersiell produksjon, ble satt i sjøen. Etter planen skulle det hele markeres med et storstilt nasjonalt jubileum 28. mai i Hitrahallen.

– Som kjent ble dette ikke noe av i år. Det sier seg selv. Men havbruk i Norge gir så store ringvirkninger og betyr så mye langs kysten. Derfor utsetter vi det hele nøyaktig ett år, sier ordfører og initiativtaker Ole Laurits Haugen i Hitra kommune.

Sammen med Sjømat Norge, Kystmuseet, Fiskeri- og kystdepartementet og Kystmuseet Ægir i Trøndelag inviteres representanter for havbruksnæringen og det offentlige Norge til Hitra 28. mai 2021.

– Vi ser frem til å hedre pionerene. De som pantsatte hus, hadde klokkertro og ofret svært mye for å bryte vei for denne næringen. De fortjener heder og ære. Det er også mye flott symbolikk i det vi nå velger å kalle 50+1. Av det kan vi avlede 50 år med historie og starten på det nye kvantespranget som nå trengs, sier Haugen som lover et ennå bedre jubileum enn opprinnelig planlagt.