9 spørsmål og svar om gjenåpning av skolene

Nyheter

– Så langt det lar seg gjøre skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake i neste uke. Alle de helsefaglige rådene vi har fått tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) torsdag kveld.

Lokale tilpasninger

Det kan være behov for å gjøre lokale tilpasninger, presiserer ministeren i en pressemelding. De reviderte smittevernveilederne gir råd om ulike kontaktreduserende tiltak. Disse rådene varierer avhengig av hvilken alder elevene har. For de yngste er det viktigere med faste grupper (kohorter), mens for de eldste er det viktigere at de holder en meters avstand til andre.

– Det er rom for å gjøre lokale tilpasninger, for eksempel ved bruk av alternative lokaler, uteskole og at ikke alle elever er tilstede samtidig. Det kan være nødvendig å tilpasse oppmøtetidspunkt, for å redusere belastning på kollektivtrafikk og skyssordninger. Men hvis ikke alle kan være der samtidig, skal likevel alle elever få et regelmessig tilbud på skolen. Skolen må også vurdere hva slags opplæring de skal få når de er hjemme, sier Melby.

De viktigste rådene er fortsatt at syke elever holder seg hjemme, at kravene til renhold og hygiene overholdes, og at elevene så langt det er mulig oppholder seg i faste grupper (kohorter).

Spørsmål og svar

Lurer du på noe om gjenåpningen av barnehager og skoler? Nedenfor har Kunnskapsdepartementet samlet de vanligste spørsmålene og svarene om dette.

Skolene vil mangle plass hvis alle skal tilbake og det skal være god avstand mellom elever. Hvordan skal skolene løse dette?

Veilederne gir mange eksempler på hvordan skolene kan løse dette. Vi har valgt å gi et lokalt handlingsrom på dette punktet fordi skolene har så ulike forutsetninger for å gi et fysisk skoletilbud til alle elevene, og samtidig følge forskrift og veilederne.

Noen har for eksempel få elever, god plass, lite behov for transport til og fra skolen, og kan enkelt imøtekomme smittevernreglene med alle elevene tilstede samtidig. Andre har svært mange elever, som skal ha mange ulike fag i ulike grupper og i lokaler hvor det er trangt om plassen.

Et alternativ for de med plassmangel, er at elevene veksler mellom et tilbud på skolen og hjemmeundervisning.

Ved en helt eller delvis åpning av skolene forventes det ikke at skolene full ut kan gjennomføre opplæringen som normalt før de ekstraordinære nasjonale smitteverntiltakene som er igangsatt, opphører.

Mange av skolene har tatt i bruk flere klasserom enn normalt for å sikre avstand og gruppeinndeling for elevene fra 1. – 4. klasse. Hvordan skal de organisere dette når alle elevene kommer tilbake og klasserommene blir fulle?

Det er viktig at gjenåpningen gjennomføres slik at skolene kan ivareta et heltidstilbud på skolen for 1.-4. trinn.

De yngste elevene har generelt dårligere utbytte av undervisning i hjemmet, og foreldrene til de yngste er avhengig av heldagstilbud for å kunne være i jobb. Derfor mener jeg det er riktig å prioritere disse elevene.

I de tilfellene hvor det blir umulig å opprettholde smittevernet ved bruk av de ute- og innelokalene skolen har, må andre løsninger vurderes. Kombinasjonsløsninger med hjemmeskole og stedlig skole kan være en løsning for de øvrige trinnene. For eksempel kan skoledagen deles i to eller at elevene går annen hver dag på skolen. Det som er viktig, er at det blir så forutsigbart som mulig for lærerne og elevene, og alle elever skal få et tilbud på skolen hver uke. Skolene må organisere for dette frem til sommerferien.

Må alle ha vært på skolen første uke?

Den første uken kan det være skoler hvor ikke alle elever får et tilbud om å være fysisk tilstede, men alle skal få vite når de skal få komme på skolen. Deretter skal elever på alle trinn få komme på skolen hver uke.

Når dere sier at dere åpner for lokale tilpasninger, hva betyr det? Kan en kommune eller skole bestemme at de ikke klarer å åpne for alle trinn?

Nei, alle skal få komme tilbake, men for å få kabalen til å gå opp, vil det for eksempel kunne innebære at elevene veksler mellom hjemmeundervisning og undervisning på skolen og/eller at undervisningen må foregå i andre lokaler enn vanlig og/eller utendørs. Alle elevene som skolen vurderer å ha særlige behov, uavhengig av trinn, skal fortsatt prioriteres først når det gjelder å få et fysisk skoletilbud.

Blir ikke dette veldig kort varsel for skolene? Særlig når det også er nye veiledere?

Det er kort tid, men vi har fått erfaringer fra 1.-4. trinn og VG2 og VG3. Vi har vært i tett dialog med kommunene og fylkeskommunene hvor vi har varslet om at de måtte være forberedt på en kort frist for videre gjenåpning. Det meste av veilederne ligger også fast. Vi har bare gjort noen justeringer, og de skal vi formidle klart og tydelig ut, slik at skolene vet hva de nå skal forholde seg til.

Vil dere endre på reglene for gruppestørrelse for de minste barna?

Elevene bør organiseres i faste grupper, både i skolen og på SFO. Det er både et kontaktreduserende tiltak, og det gjør smittesporing enklere.

Kohortinndelingen tar fremdeles utgangspunkt i bemanningsnorm og norm for lærertetthet.

Veilederne åpner likevel for en noe større fleksibilitet i gruppestørrelse avhengig av lokale forhold (størrelse på lokaler og elever/barns alder og forutsetninger).

Er det nok lærere til å passe på at smitten ikke sprer seg? Får kommunene mer penger til vikarer og ekstra renholdspersonale?

Vi må se på behovet for kompensasjon til barnehager, skoler og SFO for merkostnader i perioden med smittevern over hele perioden vi har hatt koronautbruddet, og for kommunesektoren som helhet.

Foreløpig mener jeg at barnehager og skoler er rustet økonomisk til å håndtere eventuelle økte kostnader til rengjøring og ekstra personale. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, og jeg mener ikke det er grunnlag for å kompensere særskilt for dette på nåværende tidspunkt. Men dette vil jeg vurdere på nytt om situasjonen blir langvarig.

Regjeringen skal sette ned en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan koronakrisen har påvirket kommuneøkonomien. Gruppen skal systematisk gå gjennom hvilke typer utgifter og inntekter som blir påvirket av utbruddet av koronaviruset, og den skal gi et anslag på hvor mye de ulike typene utgifter og inntekter utgjør.

Videregående skole

Når skolene nå likevel åpner for alle – kan det bli eksamen for avgangselevene likevel? Evt. hvorfor ikke?

Vi har allerede lagt en plan for at elevene skal få standpunktvurdering i fagene og at eksamen utgår i grunnskolen og videregående opplæring. Det er viktig at skolene nå konsentrerer virksomheten om å gi undervisning for alle elevene slik at det blir et godt grunnlag for standpunktvurdering.

Av hensyn til behov for planlegging og forutsigbarhet var dette en avgjørelse vi måtte ta tidlig, så selv om skolene åpner nå, må vi følge denne planen.

Hva skjer med fraværsgrensen når elevene begynner på skolen igjen?