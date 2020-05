Nyheter

En bransje som fikk flere viktige avklaringer under kveldens pressekonferanse er reiselivsnæringen. Regjeringen er nå tydelige på at nordmenn må forvente og planlegge for at sommerferien i år skal legges til Norge. Og reiselivsbransjen må belage seg på at utenlandsturister til Norge må gjennom en 10-dagers karantene før de kan komme inn i landet (tidligere har karantenetiden vært 14 dager).