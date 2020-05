Nyheter

Torsdag formiddag ble det kjent at Norges Bank enstemmig er enig om å sette styringsrenta ned fra 0,25 prosent til 0 prosent. Dette er første gang i norsk historie at renta blir så lav.

– Vi må tilbake til 1930-tallet for å finne et kraftigere økonomisk tilbakeslag i Norge i fredstid, skriver Norges Bank i en pengepolitisk oppdatering for mai 2020 gjengitt hos NTB.