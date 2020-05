Nyheter

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) - som også inkluderer Kystmuseet - har vedtatt å åpne alle museene 13. juni. Dette skjer etter at Helsedirektoratet har avklart at museene kan åpne for enkeltgjester så lenge de alminnelige smittevernreglene blir overholdt.

- Det vil si at alle gjester som går på egen hånd kan komme på besøk. I tillegg til å holde avstand, ha god håndhygiene og hoste i armkroken, ønsker vi at gjester som er syke eller er i karantene utsetter besøket, sier Nina Refseth, administrerende direktør i MiST i en pressemelding.

Gruppebesøk og omvisninger er å regne som arrangement, og blir regulert av de reglene som til enhver tid gjelder for det.

Museene i Sør-Trøndelag: 11 museer og 24 besøkssteder MiST er en av regionens største kulturinstitusjoner og består av 11 museer og 24 besøkssteder. Oppgaven er å ta vare på, produsere og formidle kunnskap om norsk kunst- og kulturhistorie gjennom utstillinger, publikasjoner og en rekke publikumstilbud tilpasset ulike målgrupper.

Følgende museer hører til i MiST:

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Rørosmuseet

Orkla Industrimuseum

Norsk Døvemuseum

Museet Kystens Arv

Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Trondhjems Sjøfartsmuseum

Trondheim kunstmuseum

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Rockheim

Ringve Musikkmuseum

- Vi gleder oss veldig til å ta imot publikum, men velger en forsiktig linje. Når vi åpner skal vi tilby sikre omgivelser for både besøkende og ansatte, sier Refseth.

- Vi skal gi god informasjon om hvilke regler som gjelder, ha særlig godt renhold og gjøre det enkelt med kontaktløs betaling. Så vil vi lage et skreddersydd sommerprogram, og håper at mange gjester prøver et museum de kanskje ikke kjenner fra før. Det vil bli et variert tilbud til ulike grupper, med særlig vekt på barnefamiliene i sommer, forteller hun.