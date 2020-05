Nyheter

8. mai 1945 ble det norske flagget heist til topps rundt om i hele landet. Det var en gledens dag – en dag for frihet.

Noen som får oppleve frihet, er flyktninger eller andre av våre nye landsmenn som kommer til Norge etter å ha flyktet fra krig. Jeg tror det er vanskelig for mange av oss som lever i rike og velstående Norge å sette oss inn i hva krig, herjinger eller forfølgelser fører til, og hvilken enorm følelse det må være å slippe unna dette for så å kjenne på friheten. Det må være mange følelser og opplevelser som da skyller inn over en.

I den tiden vi lever i nå, lever vi med restriksjoner og grenser i forhold til smitte. Det som vi bare for noen uker tilbake opplevde som en selvfølge, er i dag snudd på hodet. Vi har vært gjennom en tid preget av unntakstilstand. Nå åpnes Norge sakte, men sikkert, opp igjen. Vi må stå på og kjempe videre – for det blir bra til slutt – akkurat som for 75 år siden da det norske flagget ble heist igjen og våren ble ønsket velkommen med frihet glede og sang.

I salmeboka er det flere flotte «Fedreladssalmer». Her er første vers fra en nydelig salme som Anders Hovden har skrevet:

Fagert er landet du oss gav,

Herre, vår Gud

og vår Fader!

Fagert det stig av blåe hav,

soli ho sprett og ho glader,

signar vårt land

i nord og sud;

soleis di åsyn lyser, Gud,

over vårt Noreg i nåde.

Jeg ønsker dere

alle ei god helg!

Velsign oss Gud Fader,

velsign oss Guds sønn,

velsign oss du

Guds Hellige Ånd.

Heidi Fugelsøy

Diakonimedarbeider