Politikerne skal møtes på ordentlig igjen

De siste to månedene har all politisk møteaktivitet i Frøya foregått på nett. Også dagens formannskapsmøte vil bli gjennomført som såkalt "teamsmøte". Men nå varsler kommunedirektøren at både formannskap og kommunestyre senere i mai vil bli gjennomført som vanlige møter. Dette med bakgrunn i at det er åpnet for at inntil 50 personer kan være samlet hvis smittevernsreglene kan følges. Det første kommunestyremøtet vil bli holdt i Frøya kulturhus, mens formannskapsmøtene vil holdes i kafeteriaområdet i Frøyahallen.

