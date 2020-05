Bekrefter: Toppidrettsveka kommer tilbake i sommer, men i justert utgave

Nyheter

Harald Fladseth, leder i Toppidrettsveka, varlser i dag at sommerskikonkurransen går som planlagt.

- Toppidrettsveka 2020 som planlagt 20.08 – 22.08, med en TV-sendt konkurranse på hver av stedene Aure, Hitra og Trondheim, forteller han i en pressemelding. Gjennomføringa blir tilrettelagt for å tilfredsstille smitteverntiltakene.

- Konkurransene skal imøtekomme myndighetenes gjeldende råd og retningslinjer for denne typen arrangement. Av samme grunn organiserer vi konkurransene med intervallstarter på Hitra og i Trondheim. Sprinten på Aure vil bestå av prolog (intervallstart) og finaler. Finalene vil bli organisert iht. retningslinjer for smittevern, forteller Fladseth.

I dette inngår det at det ikke blir noen internasjonal deltakelse i år. Dermed blir det ikke noe å se til russiske Aleksandr Bolsjunov, som vant herreklassen foran britiske Andrew Musgrave, på Hitra i fjor. Men nasjonale profiler blir det.

- Med bakgrunn i reiserestriksjoner, faren for økt smitte og gjeldende karantenebestemmelser, har vi ingen mulighet til å invitere internasjonale landslag og team til årets arrangement. Våre utenlandske ski-venner har fått melding om dette, og de har vist stor forståelse for beslutningen. I samråd med Norges Skiforbund har vi blitt enig om at det kun er det norske damelandslaget, det norske herrelandslaget (allround og sprint), Equinor rekrutt-landslag og regionlag Midt-Norge langrenn, som deltar. Det betyr at årets utgave av Toppidrettsveka blir en helnorsk batalje med alle de norske verdens-stjernene på startstrek, sier Fladseth.

Breddearrangementene, som har vært en del av Toppidrettsveka der folk flest har kunnet delta, blir avlyst.

- Vi har besluttet å avlyse alle breddearrangement for å begrense antall mennesker på arenaene. Dette betyr at supersprint for barn/unge og Kvilhaugen Opp i Trondheim avlyses. Dette gjelder også Opptur Brekka og Fillheia Opp på henholdsvis Aure og Hitra. I tillegg utgår alle konkurranser i juniorklassene. Banketten på Royal Garden vil også bli avlyst, skriver arrangøren.

Publikum skal kunne følge sendingen fra Hitra direkte på NRK.

- Vi ønsker ikke publikum inn på våre arenaer i 2020. Publikum kan følge Toppidrettsveka live på NRK, og vi vil samtidig styrke vår aktivitet på sosiale media (Facebook, Instagram og Snapchat) slik at alle skal få med seg det som skjer foran og bak kamera, sier Fladseth.

Han sier arrangøren mener det er viktig å få gjennomført Toppidrettsveka til tross for begrensningene:

- I løpet av de siste 15 årene har vi hatt besøk av verdenseliten i langrenn på små og store steder som Aure, Hitra, Orkdal, Kristiansund og Trondheim. Lokalt næringsliv,idrettslagene og Toppidrettsveka har jobbet sammen under arrangementene for å skape verdier for hverandre og for lokalsamfunnet. NRK har sørget for spennende sendinger og høye seertall, som i sin tur har skapt positiv blest og økt oppmerksomhet rundt de ulike arrangørstedene. Vi tror derfor det er viktigere enn noen gang at vi gjør det vi kan for å få gjennomført Toppidrettsveka, selv om det i år blir et litt annerledes arrangement enn vi i utgangspunktet hadde sett for oss. Vi håper og tror at Toppidrettsveka vil bli et fantastisk arrangement også i 2020!