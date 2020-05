Åpner herredshuset for besøkende med avtale

Nyheter

Frøya kommune åpner nå herredshuset på Sistranda for besøkende. Men samtidig presiseres det at det er viktig å avtale besøket på forhånd. Dørene er ikke åpnet for "drop in"-besøk, presiserer kommunen.

- Har du behov for å besøke oss i Frøya kommune kan du nå avtale time med en saksbehandler på den avdelingen du vil besøke, skriver kommunen i en pressemelding og ber innbyggerne om å ringe på forhånd. Det samme gjelder for besøkende til kirkekontoret.

- NAV tar direkte kontakt med brukerne sine for evt avtaler, her kan man ikke bestille selv. Besøkende som møter opp uten avtale blir avvist, opplyser kommunen.

Det presiseres også at det er viktig at besøkende ikke har symptomer på luftveisinfeksjon,

- Mange av oss på rådhuset ivaretar samfunnskritiske funksjoner. Vi må unngå at det oppstår smitte her hos oss. Derfor ber vi om at du ikke bestiller avtale hos oss hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, skriver kommunen.