Brødskjæremaskinene settes fram i matbutikkene igjen

Nyheter

Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 tar i bruk brødskjæremaskiner igjen etter at de har vært i koronakarantene.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen bekrefter overfor at deres matbutikker – Meny, Spar, Joker og Kiwi – nå kan tilby skåret brød i butikkene igjen. Det melder NTB. Drammens Tidende

– Det er ingen økt risiko for smitte gjennom disse maskinene, og det er høyst frivillig å bruke dem. Det har vært stor etterspørsel. Vi har nå åpnet for at alle butikkene kan ta de i bruk igjen, men det kan variere noe lokalt når det skjer, sier hun.

Også Rema og Coop bekrefter at alle deres butikker kan sette fram maskinene igjen.