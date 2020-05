Fraråder utenlandsreiser fram til 20.august. Også begrensninger på innreise

Nyheter

I dag la helsemyndighetene frem oppdaterte råd for ferie- og fritidsreiser i Norge. Rådene skal bidra til at det er trygt å reise på ferie i Norge i sommer. I dag har også Utenriksdepartementet forlenget sitt reiseråd og fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjelder fram til 20. august.

Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land, skriver Regjeringen i en pressemelding.

– Jeg vil anbefale folk å planlegge for Norgesferie i sommer. Norge er et vakkert ferieland, og selv om årets ferie blir annerledes enn vi hadde planlagt, er jeg sikker på at den kan bli veldig fin. Mange må gjøre om på planene sine, men nå gir vi folk mer forutsigbarhet, slik at det kan bli lettere å planlegge ferien. Du har lov til å dra på ferie hvor du vil i landet, og kanskje er det i år du skal oppdage en del av Norge du ikke har sett før – på biltur, til fots, med båt, tog eller fly, sier statsminister Erna Solberg.

Her er pressemeldinga fra Regjeringen, sendt ut fredag 15.mai:

Du kan reise på ferie- og fritidsreiser så lenge du reiser på en måte som unngår å spre smitte. Det betyr at du ikke skal reise når du er syk eller i hjemmekarantene, at du skal ivareta god hygiene og holde minst én meters avstand til andre enn dine nærmeste. De nye rådene gjelder fra i dag.

Ferie med besteforeldre

Rådene fra helsemyndighetene inneholder også råd for reiser hos dem som er i risikogrupper, og hvordan og når man kan reise sammen på tvers av generasjoner i en familie. Personer med lett forhøyet risiko kan i utgangspunktet reise som andre, men må være ekstra oppmerksomme på de generelle smitteverntiltakene. Det betyr for eksempel at mange besteforeldre kan feriere sammen med barn og barnebarn, selv om de er i gruppen med lett forhøyet risiko.

Personer med klart forhøyet risiko må gjøre en individuell vurdering av om de bør reise og hvem de eventuelt kan reise med, avhengig av reisens varighet og innhold. For besteforeldre i denne gruppen vil reiser med barn og barnebarn i mange situasjoner ikke være å anbefale.

– Folk har vært flinke til å følge rådene om å holde seg hjemme hvis man er syk, ha god hånd- og hostehygiene og holde avstand til andre. Når ferien nå skal planlegges, må vi alle legge til rette for å kunne følge de samme rådene som vi har gjort hjemme, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Utenriksdepartementets reiseråd forlenges til 20. august

Til tross for forsiktig oppmyking av smitteverntiltak i flere land er det fortsatt vanskelig å være på reise, også i Europa. Reiserestriksjoner i og mellom land, karantenebestemmelser, smitteverntiltak, og svært få flyavganger, som i tillegg blir hyppig kansellert skaper fortsatt utfordringer for reisende norske borgere. Vi er svært langt unna en normalsituasjon. Mange ber fortsatt om bistand fra ambassadene til å komme hjem til Norge.

– Jeg skjønner godt at folk ønsker forutsigbarhet for å planlegge ferier og andre reiser til utlandet. Nå er Norge og andre europeiske land i ferd med å lette gradvis på tiltakene innenlands. Det er for tidlig å si hvordan det påvirker smittespredningen. Utenriksdepartementet opprettholder derfor gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet vil gjelde til 20. august, men kan bli justert. Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådene til Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådene for enkelte andre nærliggende europeiske land, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksdepartementet har fortsatt pågang fra nordmenn som trenger assistanse og råd. Det er fremdeles en uoversiktlig og uforutsigbar situasjon mange steder med reiserestriksjoner, karanteneordninger og mange flyvninger som blir kansellert. Mange steder er også tilgangen på helsetjenester svært begrenset. I denne situasjonen er også utenrikstjenestens evne til å gi konsulær bistand til norske borgere redusert som følge av pandemien. Dette tas også med i betraktningen når reiserådet fremover blir revudert.

Fullbooket med turister som kanskje ikke kommer Flere rorbuer og leiligheter i Øyregionen står klare til å ta imot utenlandske turister som har bestilt sommerferien sin. Men det er fortsatt usikkert om de får lov til å komme på grunn av smittefaren.

Innreiseforbud

I utgangspunktet må reisende regne med at innreiseforbudet til Norge vil gjelde frem til 20. august, men regjeringen vil vurdere om det kan gjøres flere unntak. Innen 15. juni vil det bli vurdert å åpne for fritidsreisende fra Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å åpne for enkelte andre nærliggende europeiske land.

Innreisekarantene

Alle som kommer til Norge i dag, blir pålagt innreisekarantene. Også denne gjelder frem til 20. august, men regjeringen vil på samme datoer som for reiserådene vurdere om det kan lettes på denne.

Turister fra fastlandet kan igjen reise til Svalbard

Regjeringen åpner nå for at turister fra fastlandet kan reise til Svalbard fra 1. juni. Frem til nå har det vært en generell innreisekarantene for personer som kommer fra fastlandet. Et arbeidsutvalg på Svalbard har utarbeidet en bransjestandard for hvordan reiselivet skal kunne drive smittevernforsvarlig.

– Det er viktig at reiselivet og næringslivet på Svalbard nå gis forutsigbarhet og kan starte planleggingen for å ta imot turister fra fastlandet fra 1. juni, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Reiselivsnæringa

Siden mange nordmenn vil feriere i Norge i sommer, forbereder reiselivsnæringen seg på å ta imot besøkende på en trygg måte. Folkehelseinstituttet har laget en mal som ulike bransjer, virksomheter, tjenester og organisasjoner kan ta utgangspunkt i ved utarbeidelse av egne smittevernrutiner.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som tilbyr aktiviteter til turister lager en plan for hvordan dette kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

– Norge er et fantastisk reisemål. Nå åpner vi for at du kan reise hvor som helst i landet. Men, det må også være trygt. Dette er noe myndighetene og reiselivsnæringen jobber sammen om å få til. Jeg har stor tillit til at reiselivsbedriftene klarer å tilpasse seg smittevernrådene, slik at de i sommer kan gi oss et trygt og godt ferietilbud i vårt eget land, sier næringsminister Iselin Nybø.