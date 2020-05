«Det er Norge i rødt, hvitt og blått»

Når vi tenker etter så er det mye å være takk-nemlig for og all grunn til å gratulere hverandre.

Er det noe mer 17. mai følelse enn når skolekorpset spiller denne marsjen og du selv synger av hjertets lyst. Da er det 17. mai! Enda en 17. mai skal vi få høre denne marsjen bli spilt og vi får synge så høyt vi vil, takket være iherdige folk på Hitra som vil skape 17. mai tross restriksjoner. Jeg er takknemlig til disse menneskene som trår til og gleder alle oss andre.

17. mai gudstjenesten blir digital i år. Underlig å spille inn gudstjenesten på forhånd uten menigheten tilstede. Men – slik blir det i år.

Derfor er jeg glad for å kunne dele med dere her noen tanker om takknemlighet. Det er nemlig et ord som går igjen hos mange når vi feirer 17. mai i et fritt Norge. Vi gratulerer hverandre og sier til lykke med dagen.

Vi feirer grunnloven vi fikk i 1814. Vi feirer Norge sin selvstendighet. Når vi tenker etter så er det mye å være takknemlig for og all grunn til å gratulere hverandre. Takknemlighet for det landet vi får bo og leve i. Takknemlighet for freden vi fikk og som har vart i 75 år. Visst har vi mye å være takknemlig for. Takknemlighet for at vi har et velfungerende demokrati og styresett.

Ikke minst går takken til Gud som har stelt så godt med oss og gitt oss et vakkert land å bo i. Vi er ekstra heldige når vi tenker godt etter. Vi har en sterk kristen arv der vi fra barnsben av er opplært i Guds bud og lover. Lover og regler gjelder for alle, både fattig og rik, og vi står framfor Gud som ikke gjør forskjell på folk.

Vi vet at samfunnet vårt ikke er perfekt, og det er mange mangler. 1. mai er dagen da vi har mulighet til å protestere mot urettferdighet og urett i samfunnet. Men 17. mai er dagen da vi fokuserer på alt det som tross alt er bra og ikke minst kjenne på takknemlighet.

Takknemligheten denne 17. mai går spesielt til alle landets sykepleiere, leger og annet helsepersonell. De har gjort og gjør en fabelaktig innsats for at landet vårt skal fungere helsemessig. Takknemlighet til alle de frivillige som har vist og viser en utrettelig nestekjærlighet ved å hjelpe naboer og andre som trenger en håndsrekning i det daglige. Takknemlighet til alle lærerne som stadig vekk har tatt og daglig tar nye og store utfordringer.

Husker vi å takke Gud, for alt han har gitt oss. Vi har det godt i Norge og tar det som en selvfølge. Nå har vi møtt en usynlig fiende i pandemien, og alt er ikke en selvfølge lenger. Nå ser vi alt vi har å være takknemlig for.

Gud setter stor pris på at vi takker ham. Han setter pris på at vi ærer ham. «Takk alltid vår Gud og Far for alle ting i Jesu Kristi navn», skriver Paulus i Bibelen. Et annet sted skriver han; «Takk Gud, for hva som enn møter dere og takk for alle mennesker».

La oss takke Gud for hus, mat og klær. Takke for helse og arbeid. Takke for familie og venner, og de mennesker Gud har sendt i vår vei som er med på å berike livet vårt. Å takke skaper takknemlighet!

Gud velsigne Norge! Gud velsigne Hitra! Gud velsigne hver enkelt av der!

Gratulerer med dagen og god 17. mai!

Birgith,

sokneprest Hitra.