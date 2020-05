Nå har Frøya bibliotek åpnet igjen

Nyheter

Fra mandag 18. mai vil ikke lengre Frøya bibliotek bare være åpen som takeaway. Nå kan lånere kan komme inn for å levere bøker og låne ut nye.

– Vi vil forholde oss til regler både fra helsedirektoratet, kommunale vedtak og regler fra smittevernveileder for bibliotek, sier biblioteksjef Monika Agnieszka Kopaczek-Styczen i en pressemelding.

Biblioteket vil være delt inn i tre ulike soner: en sone for voksne, en sone for elever fra barneskolen og en sone for elever fra ungdomsskolen. Denne inndelingen gjør det mulig at både barn, ungdommer og voksne kan bruke biblioteket samtidig som før.

– Det anbefales at skoleelever og voksne kommer til biblioteket på formiddagen for å låne og levere bøker. For personer i risikogruppa anbefaler vi å komme etter kl. 13. Det er fortsatt anbefalt å kontakte biblioteket gjennom e-post eller telefon i åpningstidene ved eventuelle spørsmål. Man bør også fortsatt reservere bøker før man kommer til biblioteket slik, at man kommer når man får hentemelding på e-post eller som sms, sier Kopaczek-Styczen.

Følgende regler gjelder for brukere:

● Bruk hånd-desinfeksjon ved inngangen og før bruk av pc til selvbetjening

● Hold avstand til personalet og andre brukere

● Unngå å ta på materiale unødvendig

● Ikke oppsøk biblioteket dersom du er syk

● Bruke selvbetjeningsløsninger så langt det er mulig

● Brukere som ikke følger bibliotekets instruksjoner kan bli bortvist

Bibliotekets åningstider finnes på Frøya kommune sin hjemmeside.