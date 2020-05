Tross korona - det er klart for lesertur

Nyheter

Det har vært mye usikkerhet omkring koronasituasjonen, med spørsmål om hvor alvorlig smittefaren er og hvordan skal vi forholde oss til smittevernregler og restriksjoner. Samfunnet begynner å løse opp, men det er fortsatt viktig at alle etterlever pålegg som blir gitt fra helsemyndighetene.

Reiselivet har vært blant dem som har blitt aller hardest rammet av strenge krav til ansamlinger av folk, avstand og adferd. Nå er det lys i tunnelen, og Hugo Storsand i Orklareiser kan fortelle at leserturen med Hitra-Frøya lokalavis kan gjennomføres med reisestart torsdag 4. juni.

-Det er åpnet for at vi kan starte med turkjøring igjen. Vi følger de smittevernreglene som gjelder, og det gjør at vi må kjøre med færre turdeltakere i bussene. 30 deltakere blir med på en fantastisk tur til vest- og sør-landet. Både hoteller og severdigheter som sto på programmet opprinnelig, har forsikret at alt er klart for å ta imot øyværingene, forteller Hugo Storsand.

Det blir romslig i den store turbussen, og Orklareiser vil skissere forhåndsplassering på setene for å etterkomme krav til avstand. Ektepar og samboere får sitte sammen, men det blir noen ledige seter mellom setene som benyttes.

En liten usikkerhet er knyttet til om Trollstigen blir åpnet for trafikk. I skrivende stund er veien stengt på grunn av store snømengder. Men ellers ligger alt til rette for at dette skal bli en minnerik tur til vest og sør i landet.

Storsand opplyser at Orklareiser vil gå ut med nærmere info om turen, om sightseeing, hvem som blir sjåfør og reiseleder, i mail eller pr. post til deltakerne over helga.