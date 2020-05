Måsøval vil bygge ett av Norges beste visningssentre

Nyheter

Lokalavisa har tidligere fortalt om intensjonsavtalen mellom Måsøval fiskoppdrett og Kristiansund kommune. Målet er å bygge et visningssenter for lakseoppdrett, "Laksen", i Campus Kristiansund. Måsøavl har aktivitet i flere kommuner på Nordmøre.

Oppdrettselskapet har sin base på Frøya, og der planlegges det også et visningssenter: "Fremste øy"

I forbindelse med at konsesjonssøknaden for "Laksen" i Kristiansund er klar, har selskapet sendt ut en pressemelding:

Måsøval og Kristiansund kommune har i fellesskap, og med god hjelp av lokalt næringsliv, prosjektert et av Norges beste visningssentre!

- Vi vil tilby et unikt kunnskaps- og opplevelsessenter som vil gi presentere fakta om og promotere innovasjon og forskning innen næringen. Det skal gis rom for kritiske spørsmål samtidig som vi vil belyse evnen, og ikke minst viljen, til å jobbe for en bærekraftig utvikling av en viktig næring sier adm. direktør i Måsøval, Asle Rønning.

Partene er opptatt av at visningssenteret skal være representativt for næringen samtidig som det vil styrke byen og Campus Kristiansund. - Dette oppnår vi gjennom godt samarbeid om gode og unike løsninger, sier ordfører Kjell Neergaard som presiserer at Campus Kristiansund er et av de største samfunnsløftene på Nordmøre på flere tiår. - Vi er glade for det gode samarbeidet med Kristiansund kommune, og vil sammen med dem også rette fokus på en spennende næring og de utfordringene vi står overfor, sier Asle Rønning.

Visjonen er å gjøre LAKSEN visningssenter til et senter hvor skole, forskningsmiljø og næring møtes i aktiv samhandling for å bringe sjømatpioneren Norge videre. – Vi skal bli et av de mest besøkte visningssentrene i Norge, og det mest dynamiske. Senteret skal være et kunnskapssenter som knytter bånd lokalt og globalt, fortsetter ordfører Kjell Neergaard.

Miljø- og utviklingsleder i Måsøval, Monicha Seternes, har vært prosjektleder for satsningen og presiserer at samarbeidet med kommunen og lokasjonen i Campus Kristiansund er viktige suksessfaktorer. Her samles forskningsmiljø, høg- og fagskoletilbud, samt innovasjonsbedrifter innenfor næringen. Kristiansund er en spennende og aktiv by med mange turister fra inn- og utland, og vi forventer et godt besøkt visningssenter.

Interessen for prosjektet «LAKSEN visningssenter» er stor i Kristiansund, og ved en realisering av senteret vil mange lokale bedrifter innen næringen bidra med sin kompetanse. I tillegg vil senteret tilby gjestene en mulighet til å smake laksen i samarbeid med lokale restauranter, fra helt enkle smaksprøver til gourmetopplevelser.

Under utarbeidelsen av søknaden og konseptet er det lagt vekt på kunnskapsformidling og et deltakende publikum. En profesjonell formidling sikres gjennom et samarbeid med Nordmøre Museum, og vi vil benytte digitale og tekniske løsninger i kombinasjon med guidet omvisning. Som en av pionerene i næringen vil Måsøval fortelle historien og utviklingen av næringen, men hovedfokuset vil være kunnskapsformidling om dagens produksjon, innovasjon og forskning. – Vi har sammen med konsulentfirmaet Apoint i Kristiansund og konseptutviklingsfirmaet Mediafarm jobbet frem et spennende og unikt visningssenter. – Et besøk i senteret skal være en framoverlent opplevelse hvor de besøkende ikke skal være betraktere. De skal være deltagende ved at vi inviterer dem inn i diskusjoner om næringen, utfordringer og fremtiden.

De besøkende vil få utlevert et digitalt «lakseegg» av resirkulert havplast som de vil ta ansvar for under besøket. Egget vil være tilpasset besøksgruppen og gi føringer på språk og innholdet i reisen gjennom LAKSEN og vil åpne opp og gi tilgang til spennende og interaktive opplevelser som gir kunnskap om næringen.

Visningslokalitetene utenfor Kristiansund ligger i le for været og turen ut til laksen i merdene vil foregå i el-rib. Gjestene vil få en unik naturopplevelse uten forstyrrende motorlyd!

Det er mange populære turistattraksjoner i regionen og visningsturene kan f.eks. kombineres med en tur ut til Atlanterhavsveien eller Den knøttlille øya Grip som en gang var Norges minste kommune, har landets minste stavkirke og verdens minste brannbil.

Realisering av LAKSENS visningssenter forutsetter at Måsøval Fiskeoppdrett får positivt svar på sin søknad om visningstillatelse som er til behandling i Fiskeridirektoratet.