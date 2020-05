- Det er mange bunnskrapte kasser nå

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune vurderer en tiltakspakke for reiselivet slik at Trøndelag kan være med i kampen om turistene i sommer. Korona-pandemien og stengte landegrenser setter som kjent trolig en stopper for de utenlandske turistene denne sommeren. Dermed vil kampen stå om de norske turistene.