Fra 1.pinsedag åpner kirka på Hitra for fysiske gudstjenester igjen. Siden samfunnet ble nedstengt for å hindre smittespredning, har også kirkene stengt og alternativt satset på digitale møter.

Sokneprest i Hitra, Birgith Østnes, gleder seg over å kunne ta imot menigheten igjen.

- Det er med glede vi kan åpne kirkene igjen for gudstjenester. Det har vært et savn for mange å kunne møtes fysisk, høre forkynnelsen, synge salmer sammen og ikke minst den gode praten etter gudstjenesten som betyr så mye for det sosiale fellesskapet, sier Østnes.

- Selveste pinsedag blir den første gudstjenesten avholdt, i Nordbotn kirke. 1. pinsedag som er den universelle kirkes bursdag. Så dette blir på en måte dobbel feiring, bursdagen og at vi kan treffes igjen i Guds hus, sier soknepresten.

Tradisjonen tro vil det være historisk vandring både før og etter gudstjenesten.

- Vandringen starter kl. 10.00 fra Fjellvær gjestegård. Vi vandrer rolig sammen til kirka og er med om gudstjenesten der. Der deler vi gudstjenestefellesskapet og nattverdsmåltidet sammen. Koret Fidelis vil delta med vakker sang. Etter gudstjenesten er det vandring tilbake til gjestegården hvor en får kjøpe middag, og dele fellesskapet også der, forteller Østnes.

Hun håper at mange vil være med denne søndagen.

- Jeg kan forsikre alle om at vi følger smitteveilederen vi har for kirkas virksomhet, både under gudstjenesten og under vandringen. Dette betyr at vi har måttet sette begrensinger for antall deltagere i kirkerommet. Dette varierer fra kirke til kirke i forhold til størrelse an antall sitteplasser. I Nordbotn vil det være plass til 30 personer, kirkelig personell kommer i tillegg. På vandringen er grensen 50 deltakere. Vi ber derfor dere som vil være med på vandringen å melde dere på til Jorun Aune på mobil 909 68 455, sier Østnes og ønsker velkommen.