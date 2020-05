Foreslår oppstartbevilgning til Øyrekka Folkehøgskole

Nyheter

I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2020, foreslår FrPs stortingsgruppe at det gis oppstartbevilgning til Øyrekka Folkehøgskole på Mausund.

Det har i flere år blitt jobbet med en blå folkehøgskole på øyrekka utenfor Frøya

- Dette blir nå ett av våre krav til regjeringen når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter opp, sier en fornøyd stortingsrepresentant for Trøndelag FrP, Sivert Bjørnstad, som også sitter i finanskomiteen.

Øyrekka Folkehøgskole vil bli landets første blå folkehøgskole om oppstartbevilgning gis, og representerer dermed noe helt nytt i floraen av folkehøgskoler. I tillegg vil en folkehøgskole i øyrekka gi store lokale ringvirkninger.

Ville gitt tydeligere støtte til Øyrekka folkehøgskole - Vi ser ingen grunn til ikke å si et tydelig ja allerede nå, sier Høyres gruppeleder Pål Sæther Eiden.

- Folkehøgskolen har stor tilslutning både blant lokalt næringsliv, bransjen, kommuner og lokalsamfunn. Skolen vil styrke regionens og landets satsing på blå sektor, både når det gjelder forskning, utvikling, natur- og miljøarbeid, og ikke minst verdier og arbeidsplasser, fortsetter Bjørnstad.

Det har i det siste blitt sådd tvil om prosjektet, særlig etter at de rødgrønne partiene på fylkestinget i Trøndelag vedtok å prioritere folkehøgskolen på Røros fremfor Øyrekka Folkehøgskole.

- Heldigvis er det ikke slik at det er fylkestinget, og det rødgrønne flertallet der, som bestemmer prioriteringene på folkehøgskoler – det er det staten som gjør. Vi i FrP viser med dette tydelig at det er Øyrekka som står som vår førsteprioritet, og nå håper vi at de andre borgerlige partiene på Stortinget kan slutte seg til det, slik at oppstart blir vedtatt, avslutter Sivert Bjørnstad (FrP).