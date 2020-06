Fikk fire nye sykler i gave

Nyheter

Hitra Frivilligsentral har mottatt fire splitter nye sykler som nå blir en del av turutstyret som kan lånes fra sentralen.

- Vi er så heldige at vi kan supplere turutstyret vi har med nye fine sykler for voksne. Disse er det Power Hitra som har gitt til Hitra Frivilligsentral, forteller en fornøyd daglig leder Eldbjørg Broholm.

600.000 korona-kroner til idrett, kultur og frivillighet Hitra kommunestyre vedtok i siste møte å bevilge 600.000 kroner til aktiviteter, idrett og kultursommeren 2020.

Foruten syklene har frivilligsentralen også sekker, termoser, liggeunderlag, soveposer, lavvo, feltsenger, matkonteiner, bæremeiser mm.

- Kom innom for å se og låne turutstyr, oppfordrer Broholm som med dette mener det ikke er noen grunn for familier til å ikke benytte Hitras natur for flotte opplevelser.