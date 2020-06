Nyheter

Kunstverkstedet til frøyakunstneren Brynhild Vavik på Sistranda er utsatt for hærverk. Ifølge frøya.no har noen kastet en stein gjennom et vindu i verkstedet og gjort store skader innvending med et brannslokkingsapparat.

Pulver fra brannslokkingsapparatet har lagt et hvitt teppe over store deler av verkstedet.

- Jeg trodde ikke mine egne øyne. Jeg blir så forbannet. Det er så fryktelig unødvendig. Hvem gjør noe sånt? sier hun til avisa.

Politiet har vært på stedet og undersøker saken.

Brynhild Vavik har vært profesjonell kunstner i en årrekke. Hun etablerte sitt keramikkverksted på Siholmen tilbake i 1976 og ble i 2014 tildelt Frøya kommunes kulturpris 2014

"Brynhild Vavik har en bred og imponerende kunstnerisk bakgrunn. Hun er en bauta innenfor kunsten her på Frøya – først gjennom sin egen imponerende kunstneriske gjerning, men også gjennom den enorme jobben hun sto for ved Frøya videregående skole. Hun kan vise til å ha mottatt flere stipender og har hatt utstillinger både på Frøya og andre steder. Hun etablerte i 1976 sitt keramikkverksted på Siholmen og har tidvis hatt stor produksjon av keramikk. Hun er en unik kunstner og lager det meste med motiv fra Frøya. Brynhild er et åpent og direkte menneske, og hennes verksted på Siholmen var til tider både turistinformasjon og sosialkontor, for å si det litt uhøytidelig, " skrev kulturpris-juryen i forbindelse med utdelinga.