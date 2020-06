Klart for sommerles

Nyheter

Snart er det klart for den digitale lesekampanjen Sommerles. Fra 1. juni kunne alle 1. - 7.-klassinger i Frøya og Hitra kommune være med på Norges kuleste lesekampanje sammen med barn fra hele Norge. Sommerles har vært en stor suksess gjennom flere år.

Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie, og dermed øke lesekompetansen i en periode der den vanligvis svekkes. Hvert år er det stadig flere og flere barn som deltar på sommerles, og fjoråret var en absolutt rekord. I fjor deltok over 130 000 barn, og antallet ble fordoblet i forhold til tidligere år.

– I år inviterer vi spesielt førskolebarn som starter på skolen denne høsten til å delta. For dem kan det være viktig ettersom de kan delta for første gang i livet. I tillegg vil det være en fin innføring til både skole og lesing, sier Monika Kopaczek-Styczen som er biblioteksjef på Frøya bibliotek.

Sommerles kommer også med et utvalg av flotte premier. I år er premiene flotte steiner, halskjeder, haitenner og andre spennende ting som er tilknyttet årets tema.

Premier i seg selv kan være en stor motivasjon for å enten lære seg å lese eller forbedre teknikken. I forbindelse med den største premien vil det være en felles feiring i september etter at lesekampanjen er over. I år vil barna bli invitert til en forestilling på biblioteket 11. september. Forestillingen kommer til å være "Pilutta deg! Musikk fra Astrid Lindgren-universet", sier Kopaczek-Styczen.

Sommerleser er for barn i 1. - 7. klasse og varer fra 1. juni til 31. august.