Vil unngå uhell i kantslåttsesongen

– Vi har mange uhell med at gjerdenetting og stålstreng ligger i gresset og vikler seg inn i kanstlåttmaskinen. Dette er svært farlig for den som sitter i maskinen. Det hender også at steiner og andre gjenstander blir farlige prosjektiler som kan skade utstyr og folk, sier Trond Einar Elden som er teamleder for drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune.

I "Forskrift om gjerde ved offentlig veg" står det at gjerder langs vei skal vedlikeholdes forsvarlig. Stolpene skal stå med maksimalt 2,5 meters avstand, og tråd og netting skal være strammet godt. Det er ulovlig å bruke gjerde med piggtråd inn mot vei. Også steingjerder skal vedlikeholdes, og utbedres ved behov.

Veikantene klippes i en bredde på seks meter på fylkesveg og åtte meter på riksveg.. Elden oppfordrer alle som har gjerde langs riks- og fylkesveg til å ta en runde for å se til gjerdet, ta nødvendig vedlikehold og fjerne gjerder som ikke er i bruk.

- Strømtråd må flyttes bort fra vegkanten slik at vi får klippet kanten. Overvokste grensemerker kan også utgjøre en fare, og vi har opplevd at umerkede stoppekraner har blitt ødelagt. Det er viktig at stoppekraner, vannkummer og liknende blir tydelig merket, og at landbruksredskaper og andre løse gjenstander ikke ligger innenfor klippeavstanden fra vegkant, sier Elden.

Kantklipp utføres minimum to ganger i året. Oppstart avhenger av vekstsesongen, men første klipp gjennomføres som oftest i perioden 20. mai - 20. juni. Andre klipp i perioden 25. juli - 1. september.

- Vi ønsker å ha fine vegkanter, men også for å ivareta trafikksikkerheten gjennom å bedre siktforholdene, samt at vi skal hindre spredning og bekjempe uønskede arter og sikre naturlig biologisk mangfold, sier Elden.