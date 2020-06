- Slik holder du skjæra unna maten til småfuglene

Nyheter

Per Ervik ønsker å synliggjøre en unik og enkel måte å holde den griske skjæra unna meisebollene til småfuglene.

– Vi skjermer i disse tider mange fuglearter mot rovdyr som mink og kråke. Skjæra er også en rovfugl da den tar småfugler. Men den har også stor IQ, og er smart og intelligent. Jeg har derfor laget denne konstruksjonen for å holde skjærene unna maten til småfuglene.

- Jeg står gjerne til rådighet med hjelp for å lage dette utstyret. Det er bare å ta kontakt, sier Per Ervik som smilende legger til at han ikke patentbeskyttet konstruksjonen ennå.