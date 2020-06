- Jeg er en håpløs romantiker …

Nyheter

Det å oppleve romantisk kjærlighet anses ofte som livets høyeste mål, den optimale veien til lykke. Men det er kanskje ikke så enkelt?

Man kan se lykkelige forelskede par i reklamer, i bøkenes verden kan vi lese om stormfulle forelskelser og «happy endings». I musikkverdenen synges det om kjærlighet ved første blikk og evig kjærlighet.

Er «den store kjærligheten» en drøm vi alle håper på, eller er den reell? Gir filmer, musikkvideoer, reklame eller bøker et realistisk bile av den romantiske kjærligheten?

Det finnes mange ulike former for kjærlighet. Vi elsker familien vår, venner og kjæledyr…. men på forskjellige måter. I gresk filosofi skiller man mellom fire ulike former for kjærlighet: Agape – den åndelige kjærligheten/nestekjærlighet. Eros – den erotiske kjærligheten. Philos – kjærligheten til venner, og Storge – kjærligheten mellom foreldre og barn. Kjærlighet er altså ikke bare en ting, men en rekke sammensatte fenomener.

De fleste av oss vil nok være enig i at det å motta og gi kjærlighet er viktig i menneskelivet, og at våre erfaringer av kjærlighet former oss og påvirker våre valg og vår adferd. Forestillingene våre om kjærlighet knyttes også nært til normer og forventninger. Hvilke forpliktelser fører kjærlighet med seg, har vi forpliktelser?

Det er mange rammer og tabuer på kjærlighetens område. Historisk sett har strenge samfunnsnormer og religiøse plikter regulert opplevelsen av kjærlighet, mens vi i nåtiden er friere.

Jeg pleier å si at «kjærligheten er som en dans på roser»! Enkelte dager danser vi på duftende roseblad, andre på spisse torner. Kjærlighet også knyttet til lengsel, sjalusi, tap og sorg. Opplevelsen av å elske og føle seg elsket, er så grunnleggende for hvordan vi har det – da blir også alle vanskeligheter på kjærlighetens område så truende, gjennomgripende og rystende. Å finne ekte kjærlighet, og det å finne sin identitet på kjærlighetens område, eller å det å takle de lengsler og kvaler som kjærligheten gir – det er ikke så enkelt.

Etter å ha vært ute på verandaen min i Guds frie natur og filosofert litt om emnet «kjærlighet», har jeg kommet til at kjærligheten er gitt oss gjennom Gud – og det er opp til hver enkelt av oss hva vi gjør med den.

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.

Men størst blant dem er kjærligheten.

1. Korinterbrev 13:13

Ønsker dere ei fin helg, og Guds velsignelse.

Heidi Fugelsøy

Diakonimedarbeider