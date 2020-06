- Det bør være av en viss kvalitet om bosetting skal opprettholdes 

Nyheter

- Vi setter grendene på dagsorden og vil reise rundt i kommunen vår på besøk. Vi ønsker å møte dere som bor i grendene og høre deres mening om dette og mangt, sier politiker Sigrid Helene Hanssen (H).

Lytter til innbyggerne

Det blir enkel servering under møtet. Ifølge politikeren er grendene viktige og må holdes levende, samt at det må gis muligheter for fortsatt bosetting og utvikling for næringsliv.

- I dag, med mye ny teknologi på vei inn i vårt samfunn, er vi vel nærmere mulighetene for vekst i grendene enn noen gang, sier Hanssen.

- Uansett er det elementære ting som for eksempel vei og vann som bør være av en viss kvalitet om bosetting og næringsliv skal opprettholdes og utvikles.