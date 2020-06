Flere ønsker at promillegrensen settes ned

Nyheter

I en undersøkelse Norstat har gjort på vegne av Frende forsikring svarer 58 prosent at det burde ha vært lavere enn 0,8 i båt.

- At bare 3 av 10 vil holde på dagens grense sier sitt. Her er ikke folkeopinionen i takt med regelverket i det hele tatt. Det er sjelden vi ser at folket vil ha strengere regler enn myndighetene, slik som dette, sier Edmond Wold Gaulen, fagsjef båt i Frende forsikring i en pressemelding.

Økt trafikk

Både forsikringsselskapet og Redningsselskapet forventer mer trafikk på sjøen i år, da mange har planlagt å feriere i eget land.

- Vi forventer flere båter på sjøen enn i fjor sommer og det krever mer av førerne. Vi forventer også flere ulykker som en konsekvens, sier Wold Gaulen.

- Utfordringene med å føre båt på en stadig mer trafikkert sjø, og hvor farten har økt de siste årene, krever full konsentrasjon. Hvis du er påvirket av alkohol kan denne oppmerksomheten reduseres betraktelig. Først når du er klar i hodet er du klar for sjøen, sier informasjonssjef i Redningsselskapet, Frode Pedersen.

Mer ulykker

Ifølge Pedersen blir det en spesiell sommer. Han er forberedt på at de vil se flere nybegynnerfeil i år enn tidligere år.

- Men at flere bruker sjøen er flott, ikke minst for de som driver næring langs kysten, sier han.