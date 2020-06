Klarte å øke andelen havbrukspenger til kommunene

Nyheter

Det har vært mye debatt rundt innføringen av produksjonsavgift i havbruksnæringen, og fordelingen av pengene mellom stat, kommuner og fylkeskommuner.

Regjeringen har foreslått en avgift på 40 øre pr. kilo laks fra 2021, som skal gå inn i det såkalte havbruksfondet.

Fra 2017 har salg av nye konsesjoner og kjøp av vekst gått inn i havbruksfondet. Kommunesektoren har fått 80 prosent av inntektene, med en fordeling på 87,5 prosent til kommunen otg 12, 5 prosent til fylkeskommunene. Men fra 2022 har regjeringen foreslått at produksjonsavgiften skal erstatte deler av denne andelen, og vil redusere kommunenes og fylkeskommunenes andel til 25 prosent.

I tillegg vil kommunesektoren fra 2022 få utbetalt den nye produksjonsavgiften (beregnet til ca. 500 millioner kroner i året), som skal deles med fylkeskommunene og kommunene etter den gjeldende fordelingsnøkkelen.

For salg av nye konsesjoner i 2020 og 2021 foreslår regjeringen at én milliard overføres til kommunesektoren i år, og én milliard neste år, i stedet for at kommunesektoren får 80 prosent.

Det har skapt store protester fra havbrukskommunene og opposisjonen på Stortinget.

Klarte å øke andelen

Gruppelederne Tom Skare fra Hitra og Olaf Reppe fra Frøya har hatt tett kontakt med stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet. De har frem mot revidert nasjonalbudsjett, som skal vedtas 19. juni, jobbet for å øke kommunenes andel til 50 prosent, og å øke fordelingen fra havbruksfondet i år og neste år.

- Det brer seg et opprør blant kystkommunene - Må få mere balanse i Havbruksfondet enn det regjeringen foreslår, mener stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) med støtte fra sine partikolleger i Hitra og Frøya.

Torsdag ble det klart at de har blitt enige med regjeringen om et kompromiss.

- Nå ser det ut som det blir 2,25 milliarder til kommunesektoren i år, og én milliard neste år. Det blir ikke så aller verst, men det ble betraktelig bedre, sier Tom Skare.

Fordelingsnøkkelen for havbruksfondet fra 2022 klarte de også å øke.

- Et lureforslag og et ran fra Hitra og Frøya Jubel og støtte til forslaget da det ble lansert av Regjeringa tirsdag. Nå står kritikerne i kø, både lokalt og nasjonalt.

- Fra 2022 blir det en fordeling på 60 prosent til staten, og 40 prosent til kommuner og fylkeskommuner. Vi trodde vi skulle få til 50-50, men de hadde vært steinharde og vanskelig å få med på. Det var tydeligvis smertefull for regjeringen å gå med på dette, sier Skare.

Ifølge Skare er det etter enigheten med Frp flertall i Stortinget for å få dette forslaget i gjennom når revidert nasjonalbudsjett skal bankes gjennom.

- Jeg er rimelig fornøyd med at vi har fått det forbedret for dette året, og at vi har fått en bedre fordelingsnøkkel. Og så håper jeg at dette står seg over flere år, sier Skare.