Trøndersk Matfestival blir årets dugnad – med arrangementer over hele fylket

– Vi trenger noe å glede oss til i sommer. Trøndersk Matfestival skal gjennomføres på en annerledes måte, en plass nær deg. Matregionen vår er full av flotte opplevelser vi ønsker folk skal oppsøke, og det er stor entusiasme og engasjement både politisk og i næringa for å få til dette. I tillegg til fysiske arrangement vil vi også ha digitale opplevelser å tilby, sier Aslaug Rustad som er daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

Hun forsikrer om at det også i år blir salgsboder på Torvet i Trondheim, men i mindre format enn det bruker å være.

Trøndersk Matfestival pleier å være et av årets høydepunkter som byr på trøndersk matglede og samler mye folk. Festivalen er viktig for Trondheim og ordfører Rita Ottervik er glad for at den ikke ble avlyst.

– I år blir rammene annerledes og matfestivalen noe mindre. Men jeg er glad for at den blir på det nye torvet, og at det også i år blir muligheter for å rusle seg en tur i midtbyen og skaffe seg godbiter fra det trønderske spiskammeret. Vi får heller komme sterkere tilbake neste år, sier Ottervik.

15-årsjubileum

Trøndersk Matfestival ble arrangert for første gang for 15 år siden, og har siden starten vokst til en festival i europeisk format. I den tradisjonelle formen er festivalen landets beste salgsarena for lokalmatprodusenter, og i år blir den kanskje regionens største dugnad for lokal mat og drikke.

– Nå har vi muligheten til å gjøre et skikkelig løft der flere lokalmatopplevelser blir tilgjengelig for folk. Mange ordførere er engasjerte, og vi har 12 koordinatorer som sammen med Oi! Trøndersk Mat og Drikke skal skape Trøndersk Matfestival i sommer. Det blir mange lokale arrangementer, sier prosjektleder Berit Melting.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik er stolt av arbeidet som gjøres av matprodusenter hver dag i regionen og at de løftes frem under matfestivalen.

- I mange år har det vært jobbet godt og strategisk med å bygge en sterk matregion i Trøndelag. Det å vise fram og gjøre tilgjengelig variasjonen i dette fantastiske matfatet er viktig. Derfor er jeg svært glad for at Trøndersk matfestival blir gjennomført i år og på en måte som hensyntar de utfordringene vi står oppe i. Du vil i år få festivalopplevelsen nærmere deg, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Trøndersk matfestival finner sted helga 30. juli - 1. august. Partnere for årets Trøndersk Matfestival er Sparebank1 SMN, TrønderEnergi, Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge og Trondheim kommune. I tillegg er det lokale partnere for de ulike arrangementene.

