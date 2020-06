Åpner storhallen for familie- og aktivitetsdag

Nyheter

Frøya Storhall har lenge hatt begrenset aktivitet på grunn av Koronaviruset. Men nå åpnes det opp for flere folk inne i hallen. Det gir muligheter for større arrangement igjen.

- Vi holder på å planlegge en familie- og aktivitetsdag i samarbeid med Frøyahallene. I og med at det meste av sommer-arrangementer for ungene er avlyst, så tenker vi at vi må finne på noe, sier Therese Solli Sandvik, daglig leder i Frøya storhall.

Derfor åpner hun Frøya storhall den 4. juli.

- Nå har vi fått på plass mye aktiviteter, både ute og inne. Blant annet hoppeslott, boblefotball, konserter, trylleshow, ansiktsmaling og hesteridning, sier hun.

Begrenset antall i hallen

Og har ikke reglene endret seg innen da, vil det være lov å ha 200 personer samlet inne i hallen.

- Vi håper på mye folk, men vi må ha vakter for å holde kontroll på antall folk som er inne, sier hun.

Hun håper likevel det vil bli en fin dag for folk etter en lang tid med få aktiviteter.

- Folk har ligget i dvale, og da ønsker vi å bidra til en positiv dag for hele samfunnet. Det handler om å finne på noe for både fastboende og turister. Jeg regner med at det kommer en del turister i sommer. Dette føler vi er en positiv greie for både små og store. Vi har også oppfordret butikkene til å ha gode tilbud i butikkene sine den dagen, sier Solli Sandvik.