- Vi er veldig happy

Fylket har også vurdert en ombygging av dagens klinikk, som ligger i bygget til Guri Kunna videregående skole avdeling Hitra. Etter anbefaling fra fylkesadministrasjonen, valgte flertallet heller å gå for å bygge en helt ny og frittstående klinikk like nord for skolen. Området som er pekt ut, er ved parkeringsplassen til Guri Kunna ved nedkjøringa mot Aurn.