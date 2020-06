Nyheter

Men rundt 70 prosent av befolkningen i Midt-Norge vet ikke hvor de kan melde seg som fosterhjem for et barn de kjenner. Det kommer frem i en ny undersøkelse som fosterhjemtjenesten i Bufetat har gjort.

- Vi vet at for de fleste barn er det fint å få være i sitt nærmiljø hvor de kan fortsette på skole og fritidsinteresser, og opprettholde kontakt med vennene sine. Vi opplever at antall barn som får bo hos slekt og nettverk er økende, sier Anne Lene Tjeldflåt, leder for fosterhjemstjenesten i Bufetat region Midt-Norge i en pressemelding.

Barn og ungdommer foretrekker å bo sammen med noen de kjenner fra før og målet til Bufetat er at flest mulig skal få mulighet til det.

Har startet ny kampanje

Nå har de nylig lansert den digitale kampanjen «En av oss» for å spre informasjon om at slekt og bekjente kan blir vurdert som fosterforeldre. Tjeldflåt ramser opp at blant annet naboer, trenere eller lærere kan melde seg.

- Vi ønsker å gjøre flest mulig i Midt-Norge klar over at de selv kan henvende seg og hvor de kan henvende seg for å få vite mer om hvordan de kan bli vurdert som fosterhjem til barn og unge i slekt eller sitt nettverk, og hva dette vil innebære. Vi håper derfor flest mulig får med seg dette budskapet gjennom sosiale medier, sier Tjeldflåt.