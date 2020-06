 - Det er en vakker sjel  som har forlatt oss

Nyheter

Agnes døde 9.juni 2020, 81 år gammel.

Vi har tatt det siste farvel i vakre Hitra kirke på Melandsjø hvor mamma Agnes vokste opp, og hvor hun hadde en trygg og lykkelig barndom. Hun kom til verden som er sterkt etterlengtet barn for sine foreldre – Anna og Arnulf. Da Agnes var fem år fikk hun den like etterlengtede broren Jan . Agnes var en omsorgsfull storesøster for Jan – selv om hun i all uskyldighet gjorde ham små pek. Agnes hadde en rik fantasi og hun skrev og illustrerte eventyr. Hun forvandlet alminnelige kladdebøker til skatter for broren sin. For Agnes var naturen barndommens paradis, hvor hun lekte med venninnene Eva, Kari og Greteliv. Gleden over naturen beholdt hun hele livet, og hun syntes alltid at de fineste blåklokkene vokste på Storstein og at fuglesangen var aller flottest i Brannhaugen.

Agnes var fantasifull og oppfinnsom. Hun var interessert i å finne ut av ting og likte å lære. Hun møtte alle mennesker med interesse og vennlighet – og aller mest møtte hun de aller minste med ektefølt interesse og omsorg.

Da Agnes var 40 år og hadde fem barn satte hun seg på skolebenken sammen med de unge og fikk sin etterlengtede sykepleierutdannelse. Hun tok senere flere spesialiseringer. Det var nok som psykiatrisk sykepleier hun følte at hun hadde funnet sin plass – hun var brennende engasjert i dette arbeidet.

Agnes var modig og gjorde spennende valg – blant annet reiste hun til Romania og arbeidet ved barnehjemmet Brincovenesti. Dette var like etter revolusjonen i landet.

Samfunnsengasjement, interesse og entusiasme preget Agnes. Hun arbeidet aktivt i Saniteten, misjonsforeningen og som lokalpolitiker. Det som rammet inn alt hennes arbeid og hele hennes liv var hennes gudstro – som for henne var like selvsagt og naturlig som det å puste.

Kanskje fikk hun sitt samfunnsengasjement fra glade somre hos tanter og onkler på Ytterneset på Frøya. Der var hun alltid en ønsket og elsket gjest. Det var alltid mye folk og aktivitet der om somrene – og diskusjonene kunne være både livlige og engasjerte.

Det er en vakker sjel som har forlatt oss.

Vi fem søsken er fylt av takknemlighet og kjærlighet over en vidunderlig mamma og vi er stolte over henne. Vi er glade for alle de gode minnene, som fyller oss med glede, til tross for sorg og savn.

Åse, Arne Otto, Kjell, Torbjørn, Elisabeth