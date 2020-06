Vinnerne er klare etter fire runder feltpistol

Nyheter





Hitra pistolklubb har i mai og juni gjennomført klubbcup i feltpistol. Cupen har bestått av fire runder, hvor hver enkelt skytters tre beste resultater teller i sammendraget. Maks oppnåelig poengsum var 123 poeng.

- Det har vært en god blanding av yngre og eldre skyttere, med god stemning på alle skytekveldene. Klubben har for tiden bra med rekruttering, og vi ser med glede at flere av disse også ønsker å være med å konkurrere. Det var spennende om plasseringer innenfor første til tredje plass innen flere våpengrener helt til siste runde som ble avholdt i kveld. Det lover bra for pistolskytinga på Hitra videre framover, sier Jørgen Olsen i Hitra pistolklubb.

Dette er resultatene etter cupen:







Klasse Ungdom











Finpistol



1 Sigrid R. Olsen 37 38 35 110 2 Sara Løvenius 29 26 28 83 3 Leah Løvenius 15 17

32













Klasse Åpen











Finpistol







1 Jørgen Olsen 39 41 41 121 2 Roy Aune 41 39 38 118 3 Marvin Lillehaug 24 29 26 79 4 Patrik Løvenius 39 36

75 5 Kristoffer Sæterdal 35 34

69 6 Frode Haugen 29 37

66 7 Ole Kristian Haugen 35



35 8 John M. Sandvik 24



24 9 Borgar Leirvik 21



21







Grovpistol



1 Jørgen Olsen 39 41 40 120 2 Roy Aune 39 39 38 116 3 Marvin Lillehaug 26 29 30 85 4 Patrik Løvenius 33 27

60 5 Frode Haugen 27 31

58 6 Lars Erling Hestnes 26



26







Militærpistol



1 Jørgen Olsen 41 40 41 122 2 Roy Aune 31 39 38 108 3 Patrik Løvenius 33 34 34 101 4 Frode Haugen 14 36 37 87 5 Marvin Lillehaug 24 27 25 76 6 Lars Erling Hestnes 33



33 7 Kristoffer Sæterdal 18



18







Revolver



1 Jørgen Olsen 41 41 41 123 2 Roy Aune 38 39 38 115 3 Frode Haugen 27 36

63 4 Marvin Lillehaug 30



30