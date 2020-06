Får hjelp av hotell til å følge smittevernregler

Nyheter

- Dette er et eksempel på hvordan uvanlige tider kan skape nye gode samarbeid. Her hjelper vi hverandre til å skape noe denne annerledessommeren, sier produsent og skuespiller Kari Wist Holmen i en pressemelding.

Lørdag 4. og søndag 5. juli blir forestillingen spilt på uteområdet til Dolmsundet hotell.

Mange familier på Hitra har blitt kjent med karakterene Johanna, Musgut og Nissepi i forestillinga «Jul i Hjertåsen» spilt på Hjertåsen på Sandstad. Nå får også publikum bli med dem på sommerferie.

Fått hjelp fra lokalsamfunnet

Produsentene forteller at de har fått mye hjelp fra lokalsamfunnet til å få forestillingen opp og gå.

- Vi merker oss nok en gang at Hitra er sitt ansvar bevisst når det kommer til å skape et samfunn med bolyst og aktivitet, til og med i den spesielle tiden vi er inne i nå, sier Holmen.

Nytt fra i år

I år er forestillingen er samarbeidsprosjekt mellom Holmen/Hjertaas AS og Stian Vatn ved Dolmsundet hotell.

Produsentene forteller at hotellet vil stå for servering for å skape en ramme rundt forestillingen. De håper at dette blir sommerferiens fineste dag.

- Vi håper på godt publikumsbesøk på Dolmsundet i helga, sier hun.