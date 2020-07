“Estlands-bilen” besøkte Hitra

Nyheter

Det er nå over et halvt år siden vi sist sendte varer til Estland. Denne våren har alt stått på vent. Men plutselig en dag kom det telefon fra vår sjåfør Torstein, om vi hadde noen klær på lager. Og heldigvis har folket på Hitra og Frøya vært ivrige til å samle klær og utstyr. Ja, mange har nok brukt denne hjemme-tilværelsen til å rydde i skuffer og skap. Og kontaineren ved Ansnes brukthandel har fyltes av klær og sko, barneleker, sengeklær, tepper og møbler. I Estland hadde de ikke fått noen hjelpesendinger det siste halve året, fortalte Torstein, og det har kommet spørsmål om vi har noe å gi dem.

Han forteller at varene skal kjøres til Hiiumaa, en øy på vestkysten, hvor han tidligere også har levert flere trailerlass. En menighet der, som kjenner godt til folkets forskjellige behov, tar ansvaret for utdelingen. Og fra tidligere turer forteller han at folk kan stå flere timer i kø for å få et klesplagg eller to.

Denne gangen er det en del ekstra avklaringer og tillatelser som må på plass før turen kan starte. En ferge som kun tar med trailere og ingen andre enn sjåførene, blir muligheten for denne gangen å komme seg over til Estland. Ingen diesel-fylling eller overnatting i vårt kjære naboland. Og selv om alle koronarestriksjoner blir fulgt, må Torstein i 10 dagers karantene når han kommer heim. Da skjønner vi at sjåføren vår virkelig har sett nøden og behovet for hjelp, når han er villig til å bruke så mye av sin fritid på dette arbeidet.

Gjør millionbutikk på retro Siden oppstarten i 2011 er det stadig flere som har fått øynene opp for bruktbutikken på Ansnes. Det vises på omsetningen.

Brukthandelarbeiderne på Ansnes og Knarrlagsund er svært glade og takknemlige for at folk er så gavmilde og rause, både med gaver til Estland og til salg i brukthandelen. Som kjent går jo alle inntektene fra salget også til hjelpearbeid i fattige land. Det meste går til barneheimer i flere land i Øst-Europa og en del til fadderbarn og barnearbeid i slummen i Nairobi i Kenya.

Brukthandelen var stengt i nesten to måneder, men har nå startet opp igjen. Vi har foreløpig ingen kaffe- og vaffelservering, og bruker antibac. Ellers er folk blitt veldig flinke til å holde avstand. Men hele stengeperioden fikk vi inn masse varer, så det er utrolig mye spennende å finne, både for de som er ute etter det helt spesielle, noe fra gamle dager, for den som gjerne vil spare litt penger, eller være med å ta vare på miljøet med fokus på gjenbruk, eller for de kreative som finner det de lenge har vært på leting etter.

Så er det bare å brette opp ermene, både for brukthandelarbeiderne og alle dere som har planer om å rydde og gi bort til et godt formål. Og kanskje er det noen flere som kan tenke seg å hjelpe til med enten varehenting, utpakking, prising, rydding etc. Vi har plass for flere.

Svanhild Vang