- Jeg ser at det virker dramatisk, sjøl om det egentlig er udramatisk

Onsdag kveld kom den overraskende børsmelding om at både styreleder og administrerende direktør i NTS velger å forlate havbrukskonsernet. Nå sier største eier i NTS, havbruksmilliardær Helge Gåsø med 39 prosent, at han er beredt til å ta over som administrerende direktør i selskapet. Det skriver Intrafish.