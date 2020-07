Tryg etterlyser savnede livbøyer

Nyheter

Samtidig som det i juni ble satt en dyster rekord i antall baderelaterte drukninger her i landet, har det forsvunnet mange titalls livbøyer fra Tryg Forsikring som var satt ut ved badesteder, havner og vann landet rundt.

Det forteller selskapet i en pressemelding.

– Hvert eneste år blir livbøyer borte, men antallet hittil i sommer synes rekordstort. Det bekymrer oss da hver eneste livbøye kan være redningen for noen som er i ferd med å drukne, og som blir sett av andre på land. Opptil flere ganger i uken hører vi nå om drukningshendelser, og det å ha tilgang på redningsmateriell i en kritisk situasjon er livsviktig. Da kan ikke livbøyestativet være tomt, sier Monica Rimestad, samfunnsansvarlig i Tryg Forsikring.

I flere av de største byene er det de siste årene satset massivt på å sette ut nye livbøyer fra Tryg, ofte i samarbeid med kommune og havnevesen. Også her i Øyregionen er det plassert ut en rekke livbøyer. I fjor druknet 86 personer i Norge.

Om livbøyen: Siden den første Tryg-bøyen ble utplassert i 1952 har den bidratt til anslagsvis å redde over tusen personer fra å drukne. Tryg Forsikring har utplassert over 45.000 livbøyer der folk ferdes ved sjø, elver og vann, som en påminnelse om å være litt ekstra på vakt i vannkanten, og et tegn på at hjelpen er nær dersom ulykken skulle være ute.

Rund, rød og hvit er Tryg-bøyen et pålitelig landemerke og nærmest et ikon langs Norges langstrakte kyst. Hvert år plasserer Tryg Forsikring ut over 1000 nye livbøyer. Mange er erstatning for bøyer som er fjernet, stjålet eller ødelagt. Hver livbøye har en fadder som har ansvar for at livbøyen er i god stand og klar til bruk.

Ofte er det kommuner og lokale havnemyndigheter som har tilsyn med livbøyene. Mange velforeninger, marinaer og grendelag har også engasjert seg for å gjøre nærmiljøet sitt tryggere, og blitt faddere for en Tryg-bøye. En komplett og fungerende livbøye er viktig når ulykken er ute, og bøyefadderne bidrar til å redde liv.

Kilde: Tryg Forsikring

– Nå som alle skal ha Norgesferie er det ekstra viktig at folk er bevisst hvilken trygghet livbøyene representerer. Derfor er det synd at noen driver regelrett hærverk på bøyene, mens andre bevisst stjeler den. Sommeren er den farligste tiden når det gjelder drukningshendelser, og vi ønsker at livbøyen skal være der når et medmenneske er i nød og trenger hjelp for å unngå å drukne, sier Rimestad.

Hun oppfordrer alle som ser en Tryg-bøye på vidvanke om å sette den tilbake på plass, eller eventuelt å overlevere den til kommune eller havnevesen.